В Сабирабаде возобновили нарушенное из-за паводка движение по понтонному мосту - ФОТО

В Сабирабадском районе возобновлено движение транспорта по понтонному мосту через реку Кура.

Как сообщает Report, открытие переправы значительно облегчило сообщение между селами Уладжалы, Газлы, Гурузма, Ковлар и Еникянд.

Напомним, что 29 апреля текущего года в результате повышения уровня воды в Куре движение по мосту, соединяющему села Уладжалы и Гурузма, было нарушено.

Две понтонные опоры моста, каждая длиной 6 метров, ушли под воду. По этой причине проход пешеходов и проезд транспортных средств по переправе стал невозможен, и жителям приходилось пользоваться альтернативной дорогой, преодолевая дополнительные 15-20 километров.