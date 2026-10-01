Макрон призвал Великобританию вернуться в Евросоюз

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Великобританию вернуться в Европейский союз, заявив, что Париж положительно относится к такой возможности.

Комментируя заявление премьер-министра Великобритании Энди Бернема о том, что возвращение страны в ЕС является одним из возможных вариантов, французский лидер обратился к британцам со словами: «Добро пожаловать обратно».

По словам Макрона, если британцы захотят вновь присоединиться к Евросоюзу и премьер-министр Бернем будет двигаться в этом направлении, это станет «очень хорошей новостью» как для Великобритании, так и для европейцев.

Макрон также отметил, что двустороннее сотрудничество Франции и Великобритании продолжается в таких сферах, как оборона, безопасность и миграция.

«Это хорошее решение. Он прав, проявляя такую смелость», — сказал президент Франции, комментируя позицию Бернема.

При этом Макрон подчеркнул, что невозможно пользоваться преимуществами и свободами, которые предоставляет ЕС, одновременно отказываясь от тех обязательств, которые кажутся неудобными. «Возвращайтесь», — обратился он к британцам.

Ранее премьер-министр Великобритании Энди Бернем в интервью BBC Radio 4 заявил, что выход страны из ЕС — Brexit — принес Великобритании больше вреда, чем пользы.

Он также отметил, что не отказывается от своего прежнего заявления о желании увидеть возвращение Великобритании в Евросоюз при своей жизни.

Источник: Anadolu