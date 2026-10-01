Авиакомпания «FlyDubai» временно приостановила полеты в Израиль

Авиакомпания Flydubai приостановила выполнение рейсов в Израиль и из него до завершения расследования инцидента на борту самолета, следовавшего в Тель-Авив.

Об этом ТАСС сообщил представитель авиаперевозчика.

«После инцидента с рейсом FZ 1073 30 сентября и в координации с профильными ведомствами рейсы Flydubai в Израиль и из него будут приостановлены на время проведения расследования», — указал представитель Flydubai. В пресс-службе подчеркнули, что «эта временная приостановка позволит компетентным органам продолжить свою работу и установить все факты, связанные с инцидентом».

Представитель эмиратского авиаперевозчика добавил, что Flydubai «полностью привержена оказанию поддержки продолжающемуся расследованию и поддержанию высочайших стандартов безопасности» на всех своих маршрутах. «Мы находимся в тесной координации с государственными ведомствами, регуляторами и руководством аэропортов и пересмотрим [решение о] приостановке по мере поступления дополнительной информации», — указали в компании. Flydubai также принесла извинения пассажирам, чьи планы были нарушены, пообещав «предоставить поддержку и альтернативные варианты [перелета] там, где это возможно».