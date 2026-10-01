Подписан контракт на поставку 14 турецких самолетов «Hürkuş-II» в Азербайджан

Глава Управления оборонной промышленности Турции Халук Гёргюн сообщил о подписании контрактов на поставку в Азербайджан 14 самолетов HÜRKUŞ-II и различных систем.

Гёргюн отметил, что две страны, которые всегда поддерживают друг друга в случае стихийных бедствий, во время войн и в любой другой ситуации, сегодня сотрудничают в сфере оборонной промышленности ради мира и стабильности в регионе.

Отметив, что под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана и президента Азербайджана Ильхама Алиева это доверие и единство продолжают воплощаться в конкретные проекты, он сообщил, что на Азербайджанской международной выставке оборонной промышленности 2026, прошедшей в столице Азербайджана Баку, подписаны контракты, которые укрепят оборонный потенциал обеих стран.

Глава управления отметил, что в рамках договоренностей подписаны контракты на поставку самолета HÜRKUŞ с компанией TUSAŞ, умных маневрирующих боеприпасов MIZRAK с компанией BAYKAR, системы Antidot с компанией BAYKAR, системы береговой обороны «Барбарос» с компанией ROKETSAN, а также меморандум о взаимопонимании по поставке радара ALP-100 с компанией ASELSAN.

Общая стоимость поставок превышает 500 миллионов долларов, 14 самолетов HÜRKUŞ-II будут поставлены в Азербайджан: «В течение этого года мы оперативно осуществим поставки в Азербайджан, точно так же, как и для наших ВВС».

Подчеркнув, что многолетнее сотрудничество углубляется в сферах образования и производства, Гёргюн сообщил также о подписании Меморандума о взаимопонимании в области академического сотрудничества между Советом по высшему образованию (YÖK), Управлением оборонной промышленности, Министерством оборонной промышленности Азербайджана и Министерством науки и образования Азербайджана; Соглашения между MSTİM и Академией оборонной промышленности в области НИОКР, образования и сотрудничества между университетами и промышленностью; Предварительного соглашения между ASELSAN и NOVASIS о строительстве завода в Нахчыване; Меморандума о взаимопонимании между «Богазичи Савунду» и NOVASIS о создании партнерства в целях разработки систем на базе РФ; Протокола о сотрудничестве между «Кайи Савунду» и NOVASIS; Меморандума о взаимопонимании между MKE и MİRAS о стратегическом сотрудничестве и развитии бизнеса; Договора о сотрудничестве в области логистической поддержки между OTOKAR и MİRAS.

Источник: Anadolu