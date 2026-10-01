ТƏBİB прокомментировал состояние учительницы, пострадавшей в результате конфликта с коллегой - ОБНОВЛЕНО

Вчера около 13:10 в отделение скорой медицинской помощи Агстафинской центральной районной больницы поступила женщина 1981 года рождения.

Об этом 1news.az сообщили в ТƏBİB.

Сообщается, что пациентке был поставлен диагноз: ушибленная и ссаженная рана правой кисти.

Ей была оказана необходимая медицинская помощь, а поскольку ее состояние оценивается как удовлетворительное, она была отпущена домой на амбулаторное лечение.

10:17

В полной средней школе № 1 имени Амирхана Гусейнова в городе Агстафа между учителями произошел скандал.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПА, учительница начальных классов данной школы П. Мамедова (1981 года рождения) была госпитализирована в Агстафинскую районную центральную больницу с диагнозом «ушибленная и рваная рана руки».

Ей была оказана необходимая медицинская помощь, в настоящее время ее состояние оценивается как удовлетворительное.

Согласно информации, П. Мамедова поспорила в школе из-за распределения уроков со своей коллегой С. Ахмедовой. По словам пострадавшей, телесные повреждения ей нанесла именно коллега по школе С. Ахмедова в ходе драки.

В региональной группе пресс-службы МВД сообщили АПА, что в связи с обращениями в Агстафинском районном отделе полиции проводится разбирательство, назначена соответствующая экспертиза.