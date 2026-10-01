Рэйчел Вайс вернулась к роли Эвелин в «Мумии 4» спустя 25 лет - ФОТО

Британская актриса Рэйчел Вайс вновь сыграет Эвелин О’Коннелл в четвёртой части «Мумии».

Первые фотографии актрисы со съёмочной площадки появились в сети, сообщает People, отмечая, что 56-летняя Р.Вайс была замечена на съёмках в Лондоне возле Британского музея.

Напомним, что актриса последний раз исполняла роль Эвелин в фильме «Мумия возвращается» 2001 года. В третьей части франшизы, вышедшей в 2008 году, её заменила Мария Белло.

Теперь Вайс вновь объединится на экране с Бренданом Фрейзером, который вернётся к роли Рика О’Коннелла. Вместе они не появлялись в этих образах более двух десятилетий. Также к своим ролям вернутся Джон Ханна, Одед Фер и Кевин Дж. О’Коннор.

«Мумия 4» станет продолжением истории Рика и Эвелин. Режиссёрами фильма выступают Мэтт Беттинелли-Олпин и Тайлер Джиллетт, известные по фильмам «Крик» и «Я иду искать», сценарий написал Дэвид Коггсхолл.

Премьера фильма в кинотеатрах запланирована на 15 октября 2027 года.

Фото: Click News and Media/BACKGRID