Пашинян: Пока нет никаких сигналов о повышении цены на российский газ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что правительство страны рассматривает разные сценарии в вопросе поставок газа.

На брифинге 1 октября, отвечая на вопрос о возможности повышения тарифов на российский газ, Пашинян заявил, что пока таких сигналов нет.

«На данный момент нет сигналов об этом, потому обсуждение вопроса не считаю нужным. Когда будет — обсудим. Думаем ли мы, как управлять ситуацией? Да, потому что это не новость», — заявил Пашинян, пояснив, что с 2018 г. ежегодно сталкивается с этой ситуацией, потому что «вопросы постоянно звучат».

По словам премьер-министра, рассматриваются разные сценарии, не только по этому, но и по другим вопросам. «На данный момент такого нет», — повторил Пашинян.

Источник: news.am