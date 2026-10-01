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В Турции сообщили о поимке опасного террориста - ФОТО

Редакция 1news11:50 - Сегодня
В Турции сообщили о поимке опасного террориста - ФОТО

Национальная разведывательная организация Турции (MIT) задержала Омера аль-Хатиба, одного из сирийских участников теракта в городе Рейханлы в провинции Хатай в 2013 году.

В результате теракта погибли 53 человека.

По данным MIT, аль-Хатиб находился в международном розыске по линии «красного уведомления» Интерпола. Его задержали во время операции, когда он готовился покинуть Турцию морским путем и направиться в Европу.

Отмечается, что аль-Хатиб играл ключевую роль в организации теракта, обеспечивая связь и координацию между непосредственными исполнителями и сотрудниками разведки, связанными с правительством бывшего президента Сирии Башара Асада.

В мае 2013 года в Рейханлы были взорваны два заминированных автомобиля. Погибли 53 человека, десятки получили ранения. Расследование теракта продолжалось на протяжении многих лет.

Источник: Haberler

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