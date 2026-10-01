В Гяндже изъяли сотни килограммов некачественного мяса для донеров - ФОТО

В Гяндже приостановлена деятельность цеха по переработке куриного мяса для донеров, функционировавшего в антисанитарных условиях.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Агентстве пищевой безопасности Азербайджана (AQTA).

Сообщается, что в ходе проверки было установлено, что разделка куриного мяса и его поставка в донерочные осуществлялись на объекте без соблюдения ветеринарно-санитарных норм и правил гигиены. Также было выявлено, что замороженная курятина размораживалась (дефростировалась) на открытом воздухе, продукция не проходила ветеринарную экспертизу и распределялась по торговым точкам без этикетирования и маркировки.

Сам процесс транспортировки осуществлялся на личных транспортных средствах с нарушением температурного режима.

Из мяса были отобраны образцы и направлены на лабораторные исследования, а 840 кг замороженного и 22 кг размороженного куриного мяса были опечатаны (помещены на хранение).

По данному факту составлен административный протокол, даны обязательные для исполнения указания, деятельность объекта приостановлена.