 Генпрокуратура: В Кюрдамире расследуется массовое отравление 92 человек на свадьбе - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
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Общество

Генпрокуратура: В Кюрдамире расследуется массовое отравление 92 человек на свадьбе - ОБНОВЛЕНО

Редакция 1news11:38 - Сегодня
Генпрокуратура: В Кюрдамире расследуется массовое отравление 92 человек на свадьбе - ОБНОВЛЕНО

Прокуратура проводит расследование в связи с отравлением 92 человек в доме торжеств в Кюрдамире.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Согласно информации, в районной прокуратуре проводится расследование по факту обращения 30 сентября в больницу 92 человек с подозрением на пищевое отравление, принявших участие в церемонии, которая проходила на территории одного из объектов общественного питания в городе Кюрдамир:

«В целях установления причины отравления из объектов общественного питания были отобраны образцы продуктов питания, назначены соответствующие экспертизы и выполнены другие необходимые процессуальные действия.

Лицам, обратившимся в больницу в результате отравления, была оказана необходимая первичная медицинская помощь, они были выписаны домой под амбулаторное наблюдение».

09:36

Число отравившихся на свадьбе в Кюрдамирском районе достигло 89 человек.

Как сообщили 1news.az в Кюрдамирской районной центральной больнице, подавляющее большинство из них после оказания первой медицинской помощи были отпущены домой для амбулаторного лечения.

Отметим, что Агентством продовольственной безопасности Азербайджана (AQTA) проводится соответствующая проверка. По факту ведется расследование.

Общественность будет проинформирована о дополнительных результатах расследования.

08:00

Число госпитализированных с подозрением на пищевое отравление после свадебной церемонии в Кюрдамире превысило 50, сообщает Report.

Согласно информации, они доставлены в Кюрдамирскую центральную районную больницу, среди них семеро малолетних.

На месте работают сотрудники профильных ведомств, проверки продолжаются.

September 30, 2026 23:04

В Кюрдамире на свадьбе произошло массовое отравление.

Как сообщает Report, инцидент был зафиксирован в банкетном зале "Гюняш".

Согласно предварительной информации, 13 участников мероприятия с симптомами пищевого отравления были госпитализированы в Кюрдамирскую центральную районную больницу, их состояние оценивается как средней тяжести.

На место происшествия привлечены сотрудники правоохранительных органов, по факту ведутся проверки.

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