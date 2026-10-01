Исландия может бойкотировать «Евровидение-2027» из-за участия Израиля

Правление исландского государственного вещателя RÚV выступило за отказ страны от участия в «Евровидении-2027», если Израилю будет разрешено выступить на конкурсе.

Как сообщает официальный сайт RÚV, соответствующее решение было принято на заседании правления 30 сентября. Шесть из девяти членов правления внесли предложение поручить генеральному директору вещателя уведомить Европейский вещательный союз (EBU) о том, что Исландия не будет участвовать в конкурсе 2027 года, если Израилю не запретят выступать.

В решении также повторно содержится призыв к EBU исключить Израиль из числа участников конкурса.

Отметим, что на данный момент речь идет не о безусловном отказе Исландии от участия в «Евровидении-2027», а о позиции правления RÚV, связанной с участием Израиля, — сообщается, что окончательное решение об участии страны будет зависеть от дальнейших решений в рамках конкурса.

Напомним, в 2026 году Исландия уже отказалась от участия в «Евровидении» на фоне участия Израиля.

Международный песенный конкурс «Евровидение-2027» пройдет в болгарском городе Бургас с 12 по 15 мая.