В Азербайджане можно будет наблюдать метеорный поток Дракониды

С 6 по 10 октября можно будет наблюдать метеорный поток Дракониды. Пик метеорного дождя придется примерно на 23:00 9 октября, в это время ожидается падение около 5 метеоров в час.

Как сообщили на кафедре астрофизики физического факультета Бакинского государственного университета (БГУ), метеорный поток получил свое название из-за того, что его источник (радиант) расположен в созвездии Дракона, передает 1news.az.

Отмечается, что метеорный поток Дракониды лучше всего наблюдается в Северном полушарии. Азербайджан также расположен в благоприятном для наблюдений географическом положении. Одно из важных отличий Драконид от других метеорных потоков заключается в том, что их удобно наблюдать вечером и в первой половине ночи.

Тот факт, что пик метеорного потока Дракониды в 2026 году приходится примерно на 23:00 по бакинскому времени, благоприятен для азербайджанских наблюдателей. Кроме того, поскольку максимум совпадает с фазой новолуния, лунный свет помехой не станет. Для наблюдения за метеорным потоком не нужны телескоп или бинокль. Лучше всего выбрать открытую и темную зону вдали от городских огней и следить за как можно большим участком неба невооруженным глазом.