Генсек СВМДА поблагодарил президента Азербайджана

Организация в рамках Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) первого Медиафорума - это ценный вклад в региональный диалог.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил генеральный секретарь СВМДА Кайрат Сарыбай, выступая на проходящем в Баку Медиафоруме на тему «Укрепление доверия посредством медиа в поляризованном мире».

Он выразил благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за инициативу проведения Медиафорума СВМДА.

«Эта инициатива отражает более широкое видение президента Ильхама Алиева. Его взгляд на международное сотрудничество основан на открытости и диалоге, а также на понимании важной роли медиа в укреплении доверия и взаимного уважения между народами», - сказал Сарыбай.

Генсек также выразил признательность за гостеприимство Азербайджана и высокий уровень организации мероприятия.

«Выражаю искреннюю благодарность азербайджанским хозяевам мероприятия за теплое гостеприимство, которое ощущается при каждом возвращении в этот прекрасный город, и за организацию на высшем уровне. Каждая поездка в Баку открывает новые возможности для дальнейшего развития сотрудничества в рамках СВМДА», - сказал Сарыбай.

Он подчеркнул, что деятельность Азербайджана в рамках председательства в СВМДА вносит значительный вклад в развитие регионального сотрудничества.

«Эти регулярные контакты демонстрируют активный и эффективный подход Азербайджана в рамках председательства на тему «Более сильное СВМДА: взаимосвязанность, цифровизация и устойчивое развитие в Азии». Превращение этих практических результатов во взаимное доверие требует четкой информированности общественности. Именно поэтому сегодняшняя встреча профессионалов медиа является как своевременной, так и значимой», - подчеркнул генсек.

«В мире, который всё больше формируется геополитической напряженностью, экономической неопределенностью и климатическим давлением, цифровая трансформация стремительно меняет способы, с помощью которых общества получают и интерпретируют информацию. Быстрые информационные потоки могут либо наводить мосты между людьми и обществами, либо углублять недопонимание», - отметил Сарыбай.

Генсек СВМДА подчеркнул, что изменения в информационной среде влияют и на международные отношения: «В этой среде продвижение конструктивного и основанного на фактах диалога становится глобальным приоритетом. Устойчивый мир может быть построен только на фундаменте доверия и сотрудничества. Тем не менее, глобальные цели требуют региональных действий. Региональные усилия доказывают свою истинную ценность, предоставляя практические и целенаправленные решения, укрепляющие более широкую систему, основанную на ООН».

Гафар Агаев