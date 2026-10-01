 Халаф Халафов: Быстрые информационные потоки могут как создавать мосты, так и углублять непонимание | 1news.az | Новости
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Халаф Халафов: Быстрые информационные потоки могут как создавать мосты, так и углублять непонимание

Редакция 1news11:09 - Сегодня
Халаф Халафов: Быстрые информационные потоки могут как создавать мосты, так и углублять непонимание

Форум на тему «Укрепление доверия через медиа в поляризованном мире», представляет особую актуальность и значение с точки зрения укрепления диалога, взаимопонимания и доверия на пространстве СВМДА.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил представитель президента Азербайджана по особым поручениям Халаф Халафов в ходе своего выступления на Медиафоруме СВМДА в Баку.

Он отметил, что сфера медиа является одним из приоритетных направлений в повестке дня азербайджанского председательства в рамках СВМДА.

«В платформе СВМДА сфера медиа составляет одно из приоритетных направлений повестки дня азербайджанского председательства. Сегодня, в условиях, когда дезинформация и язык ненависти превращаются в инструмент агрессивной политики, существует большая потребность в объективных, ответственных и профессиональных медиа».

Халаф Халафов подчеркнул, что расширение сотрудничества в области медиа на пространстве СВМДА и усиление совместных усилий по борьбе с дезинформацией имеют особое значение.

«С этой точки зрения особое значение имеют расширение сотрудничества в сфере медиа на пространстве СВМДА, обмен профессиональным опытом и усиление совместных усилий против дезинформации».

Он подчеркнул, что современная система международных отношений переживает период глубокой трансформации.

«Рост геополитической напряженности, нарушение основных принципов международного права, включая суверенитет и территориальную целостность, подвергают серьезному испытанию глобальную систему безопасности. Терроризм, сепаратизм, экстремизм, киберугрозы, дезинформация, а также риски, связанные с продовольственной, энергетической, водной и климатической безопасностью, создают угрозы глобального характера».

По словам дипломата, важным является укрепление взаимного доверия между государствами и мирное урегулирование конфликтов на основе основных принципов международного права.

Халаф Халафов также обратил внимание на роль международного права в построении справедливого миропорядка.

«Принятие безотлагательных мер необходимо для предотвращения угроз, направленных на нарушение миропорядка и норм и принципов международного права, а также агрессивных призывов. С этой целью мы считаем важным предпринимать совместные шаги, основанные на центральной роли Организации Объединенных Наций. Международное право остается единственной надежной гарантией построения и развития справедливого миропорядка».

По словам азербайджанского дипломата, Азербайджан, ликвидировав последствия многолетнего армяно-азербайджанского конфликта, восстановил свою территориальную целостность и суверенитет.

«Наша страна, более 30 лет страдавшая от тяжелых последствий военной агрессии Армении, восстановила свою территориальную целостность и суверенитет на основе норм и принципов международного права, тем самым обеспечив выполнение решений Совета Безопасности ООН, связанных с этим военным конфликтом».

Он отметил, что Азербайджан выдвинул инициативы для обеспечения устойчивого мира в регионе после окончания конфликта.

«В результате Второй Карабахской войны именно президент Азербайджана предложил Армении установить устойчивый мир в регионе и предпринял все реальные шаги для продвижения мирного процесса».

Халаф Халафов заявил, что договоренности, достигнутые 8 августа 2025 года в Вашингтоне, показали возможность восстановления доверия даже после длительного конфликта.

«Совместное заявление, подписанное 8 августа 2025 года в Вашингтоне, и парафирование мирного соглашения показали, что построить доверие возможно даже после конфликта, продолжавшегося десятилетиями.

Сегодня очень важно, чтобы Армения и армянский народ должным образом оценили эту историческую ответственность и предприняли все необходимые шаги для закрепления мира на основе юридических обязательств», - сказал Халафов.

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