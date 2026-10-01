В правительстве Турции возможны перестановки из-за кризиса на фондовом рынке

Перестановки возможны в турецком кабинете министров в связи с кризисом на фондовом рынке республики в сентябре, не исключает проправительственная газета Hürriyet.

По данным издания, кризис вызвал негативную реакцию в правящей Партии справедливости и развития (ПСР), которую возглавляет президент Реджеп Тайип Эрдоган. «В партии требуют, чтобы виновные были найдены и привлечены к ответственности. Президент сам выберет время и определит вариант действий. Однако в ПСР усилились призывы к проведению кадровых перемен в бюрократическом аппарате и кабинете министров», — пишет издание.

Hürriyet также сообщает, что правящая турецкая партия 6 октября передаст в парламент предложение о создании специальной комиссии по расследованию кризиса. Турецкие законодатели возобновляют работу после летних каникул 1 октября.

На фоне расследования махинаций на бирже решением финансового регулятора — Совета по рынкам капитала — под принудительное внешнее управление Фонда страхования сберегательных вкладов Турции переданы пять инвестиционных фондов, которые власти считают основными виновниками кризиса. В их числе холдинг Tera. Глава Минюста Турции Акын Гюрлек ранее заявил, что все активы, незаконно полученные во время сентябрьских потрясений, будут конфискованы в пользу государства.

Ранее сообщалось, что 16 сентября произошло резкое падение котировок на Стамбульской фондовой бирже. Торги были остановлены, власти начали расследование в отношении холдинга Tera и связанных с ним структур. По версии следствия, паника на рынке была спровоцирована искусственно в связи с кризисом ликвидности у нескольких инвестфондов и управляющих компаний. Газета Nefes сообщала, что совокупные активы фондов, оказавшихся в центре скандала с финансовой пирамидой, составляют порядка $18 млрд. Власти приняли решение о ликвидации 7 инвестиционных фондов и свыше 130 паевых фондов.

Глава турецкого Минюста сообщил, что следственные действия проведены в отношении 217 подозреваемых, 56 человек арестованы, в отношении 88 человек вынесены решения о судебном надзоре. В четверг утром решением суда были арестованы еще два фигуранта дела — руководители инвестиционных компаний, входящих в холдинг Tera, сообщил телеканал TRT Haber.

Источник: ТАСС