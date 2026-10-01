В Хазарском районе обнаружено 36 килограммов наркотических средств

Сотрудники 3-го отделения полиции Управления полиции Хазарского района в ходе проведенных мероприятий задержали Э.Эминова, подозреваемого в незаконном обороте наркотических средств.

У него обнаружено 36 килограммов наркотических средств, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МВД.

В ходе расследования установлено, что задержанный приобрел наркотики через гражданина иностранного государства, с которым познакомился в социальных сетях. Личность этого иностранного гражданина устанавливается следствием. Выяснилось, что задержанный планировал доставить наркотики по различным адресам с целью организации их сбыта на территории столицы.

Расследование продолжается.