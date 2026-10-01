Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ближайшие дни посетит Баку.

Об этом в четверг заявил Trend первый заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Содык Сафаев в кулуарах Регионального форума CAMCA 2026 в Баку.

"В рамках визита планируется подписание пакета соглашений по экономическому сотрудничеству и совместному развитию Карабаха", - сказал он.

Напомним, что в Баку впервые проходит ежегодный Региональный форум CAMCA (Central Asia, Mongolia, Caucasus and Afghanistan), посвященный продвижению диалога, сотрудничества и устойчивого экономического развития в Центральной Азии, Монголии, на Южном Кавказе и в Афганистане.

Форум собрал представителей частного бизнеса и государственного сектора, высокопоставленных должностных лиц, инвесторов, предпринимателей и экспертов.

В рамках двухдневного мероприятия будут обсуждаться вопросы расширения сотрудничества в регионе, содействия экономическому росту и социальному развитию.