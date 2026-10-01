Пи Дидди вернули в одиночную камеру после сообщений о роскошных условиях в тюрьме

56-летнего американского рэпера Шона Комбса, известного как Пи Дидди, вернули в одиночную камеру после сообщений о привилегированных условиях его содержания в тюрьме.

Как сообщает TMZ, Ш.Комбса перевели в специальный жилой блок федеральной тюрьмы FCI Fort Dix в Нью-Джерси. По данным издания, это произошло после публикации NBC News о предполагаемом особом отношении к рэперу.

Ранее NBC News со ссылкой на источники сообщило, что рэпер якобы платил другим заключённым за различные услуги. Утверждалось, что они готовили ему еду, убирали, стирали бельё и делали массаж. Также сообщалось о возможном доступе рэпера к запрещённому мобильному телефону и алкоголю.

По информации TMZ, подобный перевод может быть стандартной процедурой на время проведения внутреннего расследования. Отмечается, что администрация учреждения должна выяснить обстоятельства возможного нарушения режима содержания заключённого – подчеркивается, что при этом сам факт перевода в одиночную камеру не подтверждает достоверность выдвинутых против Ш.Комбса утверждений.

Представитель Пи Дидди ранее отверг сообщения о нарушениях, заявив, что рэпер отбывает наказание в соответствии с установленными правилами. Напомним, что в июле он оказался в одиночной камере после конфликта с другим заключённым, а в августе был возвращён в обычный режим содержания.

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