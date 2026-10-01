Мабелю Матизу грозит до трех лет тюрьмы - ВИДЕО

В отношении турецкого певца Фатиха Караджи, известного как Мабел Матиз, подготовлено обвинительное заключение по делу о песне «Ha Leylim» и клипе на нее.

Прокуратура Стамбула потребовала приговорить артиста к сроку от шести месяцев до трех лет лишения свободы, сообщает NTV.

В обвинительном заключении говорится, что в клипе присутствуют сцены с двумя мужчинами, танцующими друг с другом. По версии прокуратуры, эти эпизоды в сочетании с текстом песни стали основной темой клипа и нарушают общепринятые границы общественной морали.

Певец обвиняется в распространении через СМИ материалов, изображений или высказываний, которые квалифицируются как непристойные.

Ранее артист уже становился фигурантом дела из-за песни «Perperişan». Тогда суд оправдал артиста, постановив, что состав преступления не был установлен.