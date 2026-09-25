Кобахидзе и Пашинян обсудили безопасность и экономику Южного Кавказа

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили вопросы региональной безопасности на Южном Кавказе, стратегического партнерства и совместные экономические проекты.

Кобахидзе поздравил Пашиняна с 35-летием восстановления независимости Армении, а также с победой на недавних парламентских выборах.

Стороны также отметили успешное сотрудничество в сферах торговли, транспорта и логистики.

Источник: Sputnik Грузия