Министры обороны Азербайджана, Грузии и Турции встретились в Шуше - ФОТО - ВИДЕО

В Шуше состоялась 13-я трехсторонняя встреча министров обороны Азербайджана - Закира Гасанова, Турции - Яшара Гюлера и Грузии - Ираклия Чиковани.

Как заявил З. Гасанов, трехсторонний формат сотрудничества Азербайджан-Грузия-Турция превратился в успешный механизм регионального сотрудничества, который уже может служить примером для других стран, и вносит большой вклад в дело мира, безопасности и стабильности.

На прошедшей встрече было отмечено, что народы трех стран веками жили в условиях добрососедства и дружбы, и сегодня связи между ними развиваются по восходящей линии. Было подчеркнуто, что сотрудничество, основанное на взаимном доверии, имеет большое значение с точки зрения обеспечения благополучия народов.

Была отмечена необходимость объединения усилий в борьбе с вызовами современности, а также с факторами, которые могут создавать угрозу региональной безопасности.

Министры особо подчеркнули важность расширения охвата трехсторонних учений и тренингов.

Была выражена уверенность в том, что расширение трехстороннего сотрудничества в сфере обороны будет полезным не только для этих стран, но и для укрепления мира, стабильности и безопасности в регионе в целом.

Стороны подчеркнули важность совместных учений «Eternity» («Вечность»), «Кавказский орел» и других учений с участием военнослужащих трех стран, вновь отметив, что эти мероприятия играют важную роль в сотрудничестве, обмене опытом и повышении оборонной мощи их армий.

В то же время министры обсудили сотрудничество в военной, военно-технической, военно-образовательной и военно-медицинской сферах, проведя подробный обмен мнениями по предложениям о перспективах расширения трехсторонних связей, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

В завершение был подписан итоговый протокол трехсторонней встречи.