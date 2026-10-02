Азербайджанец включен в список самых влиятельных людей в мире моды - ФОТО

Этнический азербайджанец из Грузии, fashion дизайнер Галиб Гасанов вошел в список BoF 500 Class of 2026 - ежегодный индекс издания The Business of Fashion, объединяющий представителей, формирующих современную мировую fashion-индустрию.

О своем включении в список дизайнер сообщил в Instagram.

«Для меня большая честь стать частью BoF 500 Class of 2026», - написал Г.Гасанов, отметив аккаунты The Business of Fashion и его основателя Имрана Амеда.

Подчеркнем, что The BoF 500 ежегодно пополняется новыми участниками. В 2026 году в список вошли 100 человек, среди которых дизайнеры, предприниматели, руководители, модели, представители медиа и другие деятели индустрии моды.

Галиб Гасанов ранее стал известен как один из основателей бренда Act N°1, созданного совместно с дизайнером Лукой Лином. В 2017 году дуэт стал победителем итальянского конкурса Who Is On Next?, организованного Altaroma совместно с Vogue Italia.

В последние годы Г.Гасанов развивает собственный бренд Institution. В сентябре 2026 года дизайнер представил коллекцию Institution сезона весна-лето 2027 в рамках Миланской недели моды. Коллекция была вдохновлена традиционным азербайджанским шелковым платком келагаи и сочетала шелк, кожу и шерсть.

«Бренд миланского дизайнера Institution представляет традиционное ремесленное мастерство Грузии и Азербайджана» - рассказывает The Business of Fashion о бренде Г.Гасанова.

Отметим, что в 2019 году в этот список была включена основательница концептуального магазина и маркетплейс-платформы Aizel Айсель Трудел (Гусейнова).

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