 Аграрный ренессанс Зангилана: Государство не просто переселяет, но заботиться о занятости и достойной жизни граждан - ФОТО - ВИДЕО | 1news.az | Новости
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Аграрный ренессанс Зангилана: Государство не просто переселяет, но заботиться о занятости и достойной жизни граждан - ФОТО - ВИДЕО

Редакция 1news14:32 - Сегодня
Аграрный ренессанс Зангилана: Государство не просто переселяет, но заботиться о занятости и достойной жизни граждан - ФОТО - ВИДЕО

Возрождение освобожденных территорий Азербайджана стремительно переходит от этапа инфраструктурной реабилитации к созданию самодостаточной, динамично развивающейся экономики.

Земли Карабаха и Восточного Зангезура, долгие десятилетия остававшиеся безжизненными, сегодня превращаются в полигон передовых технологий и аграрных инноваций. Ярким подтверждением этого созидательного процесса стал фестиваль «Возвращение в Карабах — Первый фестиваль техники» (Qarabağa Qayıdış – İlk Texnika Festivalı), состоявшийся 30 сентября 2026 года в образцовом селе Агалы Зангиланского района.

Организаторами масштабного форума выступили Министерство сельского хозяйства Азербайджанской Республики совместно со Специальным представительством Президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, а официальным лизинговым и финансовым партнером стала компания Prior Leasing.

Государство не просто переселяет, но заботиться о занятости и достойной жизнь

По поручению Президента Алиева в основу стратегии «Великого возвращения» заложен четкий социально-экономический приоритет: государство не ограничивается строительством жилья, дорог и физическим переселением людей в родные края, но первостепенное внимание уделяет обеспечению их постоянной занятостью, стабильным доходом и социальным благополучием.

Возвращение на освобожденные территории должно открывать перед гражданами конкретные экономические перспективы. Именно поэтому по указанию главы государства проводятся мероприятия подобного формата — они призваны не на словах, а на деле вооружить переселившихся жителей современными средствами производства, техникой, новыми профессиональными навыками и реальной возможностью развивать собственное хозяйство, превращая сельское хозяйство в главный двигатель трудоустройства в регионе.

Государственно-частное партнерство как формула успеха

Фестиваль в Агалы стал наглядным результатом последовательного курса Президента Ильхама Алиева по всестороннему стимулированию государственно-частного партнерства (ГЧП). Глава государства неоднократно подчеркивал, что масштаб задач по восстановлению Карабаха требует тесной синергии между государственным аппаратом и частной инициативой.

В Зангилане эта формула реализовалась в полной мере: государственные структуры создали условия, регуляторную платформу и субсидиарную базу, а частный сектор в лице Prior Leasing предоставил передовую мировую технику и гибкие финансовые инструменты. Данное партнерство направлено на устойчивое развитие региона, стимулирование местной занятости и успешную адаптацию вернувшихся жителей.

Мировые бренды на полях Зангилана

Главной целью фестиваля стало выявление насущных потребностей карабахских аграриев и обеспечение им прямого доступа к ведущим мировым образцам сельхозмашиностроения.

В экспозиционной зоне фермеры смогли лично оценить возможности передовой агротехники:

  • Тракторов и уборочных комбайнов от мировых лидеров отрасли — New Holland, Lovol и Solis;
  • Высокоточных посевных комплексов и агрегатов обработки почвы Väderstad и Maschio Gaspardo и разного современного навесного оборудования.

Инженеры и специалисты компаний провели демонстрации агрегатов в работе и детально ответили на все вопросы хозяйственников. Программа фестиваля не ограничилась технической частью: Со стороны специального представительства президента в Агалы была развернута ярмарка местной продукции, прошли интерактивные конкурсы, а для самых маленьких жителей села организовали специальную развлекательную зону.

Беспрецедентные преференции для карабахских фермеров

Для ускоренного формирования эффективных хозяйств и создания новых рабочих мест государство и Prior Leasing предложили для переселившихся в регион жителей исключительный пакет финансовой и практической поддержки:

  • Государственные субсидии: 40% от стоимости техники покрывается за счет государственных средств;
  • Нулевой первоначальный взнос: техника передается в лизинг без авансового платежа;
  • Беспроцентное финансирование: лизинговый договор заключается на срок до 7 лет под 0% годовых;
  • Обучение и передача квалификации: для фермеров организованы специализированные 3–6-месячные курсы операторов и сервисное агротехническое обслуживание, что гарантирует появление на местах квалифицированных специалистов.

12 лет надежного партнерства

Участие ОАО «Prior Leasing» в этом процессе глубоко закономерно: компания, работающая на лизинговом рынке страны уже 12 лет, специализируется на финансировании широкого спектра техники и оборудования от ведущих производителей США, Европы, Турции и Китая. Располагая сетью из более чем 20 филиалов и представительств по всей республике, компания активно вносит практический вклад в программу «Великое возвращение».

Мероприятие в Агалы наглядно подтвердило: когда государственная стратегия, ориентированная на человека и создание рабочих мест, объединяется с потенциалом частного бизнеса, возрождение освобожденных территорий становится устойчивой экономической реальностью.

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