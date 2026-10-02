 Бен Аффлек признался, что использовал ИИ при создании своего нового фильма - ВИДЕО | 1news.az | Новости
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Бен Аффлек признался, что использовал ИИ при создании своего нового фильма - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий13:23 - Сегодня
Бен Аффлек признался, что использовал ИИ при создании своего нового фильма - ВИДЕО

Актер и режиссер Бен Аффлек заявил, что использовал искусственный интеллект «для множества вещей» при создании своего нового фильма «Животные».

Б.Аффлек рассказал об этом во время выступления на мероприятии Bloomberg Screentime - при этом режиссер отказался уточнить, для каких именно задач применялась технология, объяснив, что не хочет разрушать для зрителей «иллюзию реальности», сообщает People.

Бен Аффлек назвал фильм хорошим примером этичного использования ИИ и подчеркнул, что картина остается «очень человеческой».

«Животные» - триллер Netflix, в котором Аффлек выступил режиссером, соавтором сценария и исполнителем главной роли. Фильм рассказывает о кандидате в мэры Лос-Анджелеса, чей сын оказывается похищен. В картине также снялись Керри Вашингтон, Джиллиан Андерсон и Стивен Ён.

Премьера запланирована на 9 октября 2026 года на Netflix.

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