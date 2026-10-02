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Сеул угрожает «мерами» за отказ Киева принести извинения

Редакция 1news13:18 - Сегодня
Сеул угрожает «мерами» за отказ Киева принести извинения

Сеул примет «дальнейшие меры», если Украина откажется публично признать существование соглашения о конфиденциальности, касавшегося информации о передаче Южной Корее двух пленных северокорейских солдат, и не принесет извинений, заявил южнокорейский президент Ли Чжэ Мён.

Что это будут за «меры», Ли не уточнил.

«Если признание фактов и публичные извинения по-прежнему будут отклоняться, мы примем дальнейшие меры. Это вопрос чести корейского народа и государства, который мы не можем игнорировать», — написал глава Южной Кореи в соцсети X, одновременно обвинив Киев в том, что тот выставляет Сеул «лжецом».

В контексте внутренней политики Южной Кореи подход Сеула к дипломатическому конфликту с Украиной «может оказаться проблематичным», учитывая сдержанную позицию нынешней администрации по отношению к ее северному соседу, обладающему ядерным оружием, заявил агентству AFP профессор политологии Университета Мёнчжи Шин Юл.

Украина заинтересована в скорейшем урегулировании возникшего с Южной Кореей дипломатического спора и дальнейшем сотрудничестве с Сеулом, заявил украинский министр иностранных дел Андрей Сибига во время общения с журналистами в Киеве за несколько часов до публикации президента Ли Чжэ Мёна. «Мне не хотелось бы называть это инцидентом. Скажем так, это дипломатическое недоразумение», — цитирует главу МИДа агентство «РБК-Украина».

По словам Сибиги, в последние дни он ежедневно лично общается с коллегой по должности из Южной Кореи. «Я очень хочу, чтобы в ближайшей перспективе эта ситуация была урегулирована, и мы над этим работаем. Для нас Южная Корея — это важная страна. И я очень надеюсь на динамику, продолжение и конкретные результаты, которых мы действительно с ними достигаем», — подчеркнул украинский министр.

В конце сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил на Генассамблее ООН, что Киев передал Южной Корее двух северокорейских военнопленных. После этого Сеул резко раскритиковал Киев. Обнародование такой информации может поставить под угрозу находящихся в КНДР родственников пленных, а также негативно повлиять на отношения Сеула и Пхеньяна, заявлял ранее президент Ли Чжэ Мён. Первый заместитель министра Пак Юн Джу добавил, что отрицание Киевом соглашения подрывает взаимное доверие, и потребовал от Украины официальных объяснений и извинений.

В свою очередь советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин заявил, что договоренности между Киевом и Сеулом о том, что информация о судьбе военнопленных не подлежит разглашению, не было. Администрация президента Южной Кореи выразила «глубокое сожаление» по поводу этих утверждений.

28 сентября южнокорейское агентство Yonhap сообщило, что МИД Южной Кореи вызвал посла Украины из-за разглашения Киевом информации о северокорейских военнопленных. 30 сентября агентство AFP сообщило со ссылкой на депутата парламента Южной Кореи Юн Кун Ёна, что оба военнопленных прибыли в страну в середине сентября. После допроса и проверки службой безопасности власти в Сеуле примут решение о предоставлении им защиты и начале процесса переселения.

До сих пор Южная Корея поставляла в Украину в основном нелетальное военное оборудование, в том числе для разминирования. Однако некоторые западные страны в последнее время настаивают на том, чтобы Сеул осуществлял в Украину и поставки летального оружия, отмечает агентство Reuters.

На прошлой неделе Владимир Зеленский написал в соцсетях, что, по его данным, в России сейчас находятся около 8000 северокорейских военных и еще 10 тысяч готовятся к отправке в РФ, и оттуда на войну против Украины.

Источник: DW

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