В Минобороны Азербайджана ведется работа по созданию киберармии

В Министерстве обороны Азербайджана уже ведется определенная работа по созданию киберармии, а также организована служба военнослужащих в этом направлении, заявил начальник Управления кибербезопасности Минобороны Эльшан Гасанов.

По его словам, по специальному поручению министра обороны Закира Гасанова ведется работа по привлечению военнослужащих, в том числе проходящих срочную военную службу, к деятельности в сфере кибербезопасности.

«Проводится работа по привлечению к этому направлению военнослужащих, обладающих определенными техническими знаниями», - сказал он.

Э. Гасанов отметил, что в Министерстве обороны уже сформирована единая структура в сфере кибербезопасности и существует Управление кибербезопасности.

По его словам, все системы и сети других видов войск и сил круглосуточно контролируются Центром операций по кибербезопасности, находящимся в подчинении министерства.

Источник: Report