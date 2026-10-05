КСИР заявил об отходе сил США от Ирана на 1 тыс. км

Командующий иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС) Али Фадави сообщил, что американские силы отошли более чем на 1 тыс. км от границ республики.

«Американцы бежали и отошли более чем на 1 тыс. км от наших границ. Это был не их выбор, а результат влияния исламской республики и мощи сухопутных войск КСИР», — сказал он в эфире государственного телевидения.

По словам военачальника, американские корабли впервые отсутствуют в Персидском заливе, Ормузском проливе, Оманском море и северной части Индийского океана. Он подчеркнул, что пролив уже несколько месяцев находится под контролем Ирана.

Фадави также заявил, что США не смогли достичь ни одной из поставленных в ходе войны целей. По его словам, Тегеран совместно с Маскатом разработал и применяет правила судоходства в Ормузском проливе, несмотря на попытки Вашингтона влиять на ситуацию в регионе.

Помимо этого, командующий КСИР отметил, что капитаны вынуждены использовать южную часть Ормузского пролива из-за страховых и финансовых обязательств, однако предупредил, что проходящие по этому маршруту суда могут в любой момент «подвергнуться действиям» со стороны Вооруженных сил Ирана. Он обратил внимание на то, что по альтернативному маршруту за пределами обозначенной Тегераном зоны сейчас перевозят лишь 3-4 млн баррелей нефти в сутки, что значительно меньше довоенных объемов.

США и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. Однако в ночь на 8 июля США возобновили масштабные удары по Ирану, обвинив его в нарушении условий достигнутых договоренностей в части, касающейся Ормузского пролива. Через него транспортируется примерно 25% мировых объемов торговли нефтью и около 20% — сжиженным природным газом. Затем американская администрация фактически сигнализировала о прекращении применения масштабной военной силы против Ирана и переходе к попытке его экономического удушения посредством санкций.

Источник: ТАСС