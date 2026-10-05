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ВС Йемена сообщили о начале операции по освобождению Саны от хуситов - ОБНОВЛЕНО

Редакция 1news15:37 - Сегодня
ВС Йемена сообщили о начале операции по освобождению Саны от хуситов - ОБНОВЛЕНО

Вооруженные силы Йемена начали стратегическую наступательную операцию по освобождению столицы Саны от мятежников-хуситов из движения «Ансар Аллах».

Об этом сообщил официальный представитель йеменской армии полковник Маджид ан-Нузейли.

«Наши вооруженные силы начали проведение стратегической наступательной операции на Сану», - написал он в X.

В свою очередь принадлежащий хуситам телеканал Al Masirah сообщил об ударах саудовской авиации по городу.

Аравийская коалиция во главе с Саудовской Аравией задействовала 100 боевых самолетов в операции йеменской армии по восстановлению контроля над страной. Об этом сообщил официальный представитель альянса генерал-майор Турки аль-Малики.

«100 истребителей приняли сегодня на рассвете участие в операции «Рассвет Йемена», - написал он в X. По информации представителя коалиции, с момента начала наступления силы альянса уничтожили 324 цели движения «Ансар Аллах». Он добавил, что авиация обеспечивает круглосуточную поддержку продвигающимся наземным частям йеменской армии, а также воздушное прикрытие Баб-эль-Мандебского пролива.

Источник: ТАСС

13:43

Правительственные силы Йемена установили контроль над территориями в районе Баб-эль-Мандебского пролива и аэропортом в районе Зубаб на западе провинции Таиз.

Об этом заявил официальный представитель вооруженных сил страны полковник Маджид ан-Нузейли.

«Вооруженные силы начали сегодня масштабную операцию «Рассвет Йемена» <...>, подразделениям «Аль-Амалика» («Бригады гигантов») и «Дар аль-Ватан» («Щит родины») удалось взять под контроль Баб-эль-Мандеб», - приводит его слова йеменское государственное информационное агентство SABA.

По словам полковника, правительственные войска совершили обходной маневр позиций мятежного движения хуситов «Ансар Аллах». В результате армия перерезала дорогу, связывающую Зубаб с портовым городом Моха, и установила над ней огневой контроль. Представитель ВС Йемена добавил, что в Зубабе заблокированы сотни бойцов «Ансар Аллах», которым предложено сдаться. Он также отметил, что части мятежников удалось скрыться на лодках по морю.

Источник: ТАСС

13:35

Председатель йеменского Президентского руководящего совета Рашад Мухаммед аль-Алими объявил о начале военной операции «Рассвет Йемена» по освобождению столицы республики Саны от движения мятежников-хуситов «Ансар Аллах».

«С божьим благословением началась операция «Рассвет Йемена» по восстановлению государственных институтов, освобождению столицы Саны и прекращению переворота террористов-хуситов», — приводит его слова йеменское информационное агентство SABA.

Ранее в понедельник правительственные силы Йемена восстановили контроль над районом Зубаб, расположенным недалеко от Баб-эль-Мандебского пролива. Как сообщил саудовский телеканал Al Arabiya, йеменские подразделения «Аль-Амалика» («Бригады гигантов») и «Дар аль-Ватан» («Щит родины») выбили оттуда отряды хуситов. Отмечается, что войска обошли позиции противника со стороны гор Кахбуб при поддержке авиации. По данным военных источников телеканала, перед взятием Зубаба в этом районе шли ожесточенные бои, в результате наступления йеменская армия смогла практически полностью перерезать линии снабжения мятежников.

Источник: ТАСС

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