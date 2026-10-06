 Трамп одобрил расстрел устроившего стрельбу на базе в Техасе в 2009 году | 1news.az | Новости
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Трамп одобрил расстрел устроившего стрельбу на базе в Техасе в 2009 году

Редакция 1news08:10 - Сегодня
Трамп одобрил расстрел устроившего стрельбу на базе в Техасе в 2009 году

Президент США Дональд Трамп дал согласие на казнь через расстрел американца палестинского происхождения, военного врача-психиатра Нидала Хасана, который в 2009 году открыл стрельбу на базе Форт-Худ, убив 13 человек и ранив еще 32.

Об этом сообщил помощник военного министра США по связям с общественностью Шон Парнелл.

«Военный министр Пит Хегсет рекомендовал, а президент Дональд Трамп одобрил казнь через расстрел в исполнении расстрельной команды Армии США для осужденного террориста Нидала Малика Хасана, джихадиста, который в 2009 году открыл огонь по безоружным американским военнослужащим в Форт-Худе.

Во время нападения он убил 13 человек и ранил 32 <...>», — написал Парнелл в X.

Это стало самым крупным преступлением такого рода, когда-либо совершавшимся на территории американских баз. При задержании в ноябре 2009 года Хасан получил несколько ранений, в результате чего остался парализован ниже пояса. В августе 2013 года жюри присяжных единогласно приговорило его к смертной казни.

Суд проходил на территории Форт-Худа. Военный защищал себя самостоятельно и не пытался доказать свою невиновность.

База Армии США (сухопутные войска) Форт-Худ — самая большая военная база на территории страны — находится недалеко от города Киллин (штат Техас). На ней служат почти 40 тыс. человек. Здание, в котором Хасан открыл стрельбу, было демонтировано в 2014 году, на его месте в 2016 году установили памятник погибшим.

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