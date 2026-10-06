Бывший участник American Idol получил пожизненный срок за убийство жены - ВИДЕО

Бывший участник американского шоу American Idol Калеб Флинн приговорен к пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобождение за убийство своей жены Эшли.

Об этом сообщает Associated Press, отмечая, что 40-летнего К.Флинна признали виновным в убийстве 37-летней Эшли, совершенном 16 февраля в их доме в Типп-Сити, штат Огайо. Женщина находилась в постели, когда получила смертельное огнестрельное ранение.

По данным AP, после убийства К.Флинн заявил полиции, что в дом проник неизвестный и застрелил его жену. Однако следствие пришло к выводу, что мужчина инсценировал ограбление, чтобы скрыть преступление.

Во время судебного процесса прокуратура представила переписку К.Флинна с Аллейгой Ботнер, с которой у него был роман. Отмечается, что они познакомились в церкви, где К.Флинн работал музыкальным пастором. Отношения между ними продолжались несколько лет. В одном из сообщений, отправленных накануне убийства, К.Флинн написал Ботнер: «Я выбираю тебя. Я свободен. Завтра будут действия».

29 сентября присяжные признали К.Флинна виновным в убийстве при отягчающих обстоятельствах, нападении при отягчающих обстоятельствах и фальсификации доказательств. Орудие убийства обнаружить не удалось.

На оглашении приговора Калеб Флинн обратился к двум дочерям и выразил им любовь и сожаление; при этом он продолжил отрицать свою причастность к убийству жены. Суд приговорил К.Флинна к пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобождение.

Калеб Флинн участвовал в 12-м сезоне American Idol в 2013 году. Он прошел прослушивание и получил право участвовать в голливудском этапе American Idol, однако его выступление на прослушивании не было показано в эфире.