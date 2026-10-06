Турция передала Украине зенитные комплексы Korkut

Турция в начале года передала Украине небольшое количество зенитных комплексов Korkut, которые Киев использовал для испытаний и усиления возможностей ПВО.

Об этом сообщает Middle East Eye (MEE) со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Стандартный комплект Korkut включает три машины с вооружением и одну машину управления. Источники не раскрыли, сколько комплексов было развернуто на поле боя.

Korkut производства турецкой оборонной корпорации Aselsan оснащен зенитными орудиями для поражения воздушных целей, включая крылатые ракеты и дроны. Система предназначена также для борьбы с FPV-дронами и дронами на тросовом управлении с использованием 25-мм боеприпасов.

«Были некоторые проблемы, но ничего такого, чего нельзя было бы преодолеть с помощью небольших корректировок», — прокомментировал MEE работу Korkut украинский чиновник.

Тот же чиновник в комментарии MEE заявил, что комплекс можно считать прошедшим боевое испытание. По его словам, Украина заинтересована в дополнительных закупках, «если цена будет подходящей».

Как пишет MEE со ссылкой на источники среди украинских чиновников, несколько турецких оборонных компаний сотрудничают с украинской армией на предмет испытаний и совершенствования своих систем.

С начала конфликта Турция поставляла Украине различные оборонительные вооружения, включая Bayraktar TB2, ракеты с лазерным наведением, артиллерийские снаряды и пулеметы, пишет MEE.