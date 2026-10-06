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Хуситы захватили дом главы президентского совета страны

Редакция 1news11:55 - Сегодня
Хуситы захватили дом главы президентского совета страны

Хуситы из мятежного движения «Ансар Аллах» заявили о взятии под контроль дома председателя Президентского руководящего совета Рашада Мухаммеда аль-Алими, расположенного в провинции Таиз на юго-западе Йемена.

«Первые кадры прибытия Вооруженных сил Йемена к дому предателя Рашада аль-Алими — 5 октября 2026 года», — сообщил в понедельник представитель движения Яхья Сариа в своем Telegram-канале. Сообщение сопровождается видеозаписью вооруженных хуситов возле здания.

Ранее Сариа сообщил, что действия хуситов заставили некоторые формирования коалиционных войск отступить со своих позиций в провинции Таиз.

5 октября председатель йеменского Президентского руководящего совета объявил о начале масштабной военной операции «Рассвет Йемена» по освобождению столицы от мятежников. Правительственные войска при поддержке авиации аравийской коалиции выбили хуситов из района Зубаб и восстановили контроль над Баб-эль-Мандебским проливом. Силы альянса во главе с Эр-Риядом задействовали в операции 100 истребителей, обеспечивая воздушное прикрытие наступающим наземным частям йеменской армии.

Источник: ТАСС

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