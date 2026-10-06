Госпитализирована народная артистка Офелия Санани 

Народная артистка Азербайджана, диктор Офелия Санани накануне была госпитализирована.

Диктор упала у себя дома и в результате падения получила травму ноги, сообщает 1news.az со ссылкой на Axşam.az.

Народная артистка была госпитализирована в Клинический медицинский центр, из которого на основании письменного обязательства членов семьи была переведена в другое медицинское учреждение - отмечается, что в настоящее время О.Санани, которой был поставлен диагноз «перелом бедренной кости», чувствует себя хорошо.