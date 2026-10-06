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Ещё два торговых судна подверглись атаке дронов — на этот раз у берегов Болгарии

Редакция 1news12:25 - Сегодня
Ещё два торговых судна подверглись атаке дронов — на этот раз у берегов Болгарии

В исключительной экономической зоне Болгарии в Чёрном море дроны атаковали два торговых судна, страна проводит операцию по спасению экипажей.

Как пишет «Европейская правда», об этом сообщает болгарское издание Nova.

По предварительным данным, целями атак стали два торговых судна – ALFA WATAN под флагом Того и ABLE под флагом Палау.

Отмечается, что судно ALFA WATAN получило критические структурные повреждения и затонуло к востоку от побережья Болгарии. Пока нет официальной информации о судьбе экипажа.

На борту моторного судна ABLE в результате атаки вспыхнул пожар. Весь экипаж в составе 18 человек был успешно эвакуирован на болгарский паром DIOSCURIA.

Среди спасённых были раненые, которым оказали первую помощь непосредственно на борту парома. Болгарский экипаж и дежурные спасательные подразделения координируют их срочную эвакуацию в медицинские учреждения на побережье.

В связи с инцидентом премьер-министр Болгарии Румен Радев созвал совещание с участием представителей министерств обороны, внутренних дел, транспорта, окружающей среды и водных ресурсов, президентской администрации и служб безопасности.

Отмечается, что это первый подобный инцидент в исключительной экономической зоне Болгарии.

Подобный инцидент произошёл накануне в Чёрном море у румынского побережья: судно с азербайджанскими членами экипажа, перевозившее зерно из Украины в Италию, было атаковано дронами, в результате чего двое членов экипажа погибли.

Впоследствии президент Владимир Зеленский заявил, что судно, перевозившее кукурузу, подверглось удару двух российских дронов.

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