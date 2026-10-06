Иран держит «палец на курке»

Вооруженные силы Ирана держат «палец на курке» и полностью готовы к возможному новому витку противостояния с США и Израилем, заявил глава комитета по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента Эбрахим Азизи.

«Наши вооруженные силы как никогда готовы к действиям, мы держим палец на курке и ждем малейшего просчета со стороны США и сионистского режима (имеется в виду Израиль – ред.)», – написал он в X.

Депутат также сказал, что ответ Ирана «будет более суровым» и «заставит их пожалеть о содеянном».