МЧС предупредило жителей Азербайджана о риске пожаров при похолодании - ВИДЕО

МЧС обратилось к населению Азербайджана в связи с похолоданием и риском возникновения пожаров.

В связи с похолоданием значительно возрастает спрос на электрические и газовые обогреватели. При этом неисправности бытовых электрических и газовых систем, использование нестандартных или изготовленных кустарным способом обогревательных приборов, перегрузка электросетей, неосторожность и отсутствие контроля могут привести к пожарам и взрывам.

Несмотря на широкомасштабную разъяснительную работу, проводимую МЧС, к сожалению, некоторые граждане, физические и юридические лица пренебрегают правилами безопасности. Подобная халатность приводит к трагическим последствиям, в том числе гибели людей, а также ущербу имуществу и инфраструктуре.

В связи с этим МЧС вновь обращается к населению и напоминает о необходимости соблюдения следующих важных правил безопасности:

- Не использовать неисправные, а также не соответствующие стандартам электрические и газовые приборы и устройства.

- Поддерживать электрические и газовые системы в исправном состоянии.

- Доверять монтаж и ремонт электрических и газовых сетей исключительно специалистам.

- Следить за тем, чтобы электропроводка и удлинители не были повреждены и не подвергались чрезмерной нагрузке.

- Не оставлять без присмотра подключенные к электросети для зарядки устройства (телефоны, компьютеры и т. д.), а также средства микромобильности (электросамокаты) внутри квартиры, особенно в ночное время.

- Не устанавливать зарядные устройства для электромобилей на подземных парковках многоквартирных жилых домов и в других закрытых помещениях без утвержденных технических условий.

- Не оставлять без присмотра зарядные устройства для электромобилей, установленные в соответствии с требованиями строительных норм и правил, во время их использования.

- Не позволять детям пользоваться электрическими и газовыми приборами и постоянно следить за их безопасной эксплуатацией.

- Не хранить легковоспламеняющиеся вещества внутри квартир, на балконах и в лестничных клетках.

- Не оставлять включенными электрические и газовые приборы, покидая квартиру.

- При входе в квартиру не включать свет, электрические и газовые приборы и не пользоваться открытым огнем, пока не будет исключена утечка газа. При обнаружении запаха газа необходимо немедленно открыть двери и окна, перекрыть подачу газа в квартиру и вызвать специалиста.

- Не выбрасывать в мусорное ведро или с балкона непогашенные спички и окурки.

В МЧС также подробно разъяснили, как следует действовать при пожаре:

- Для обеспечения собственной безопасности при пожаре необходимо прикрыть рот и нос влажной тканью - полотенцем, шарфом, одеждой или другим материалом - и передвигаться, пригнувшись либо ползком. Чтобы защититься от дыма, проникающего из других помещений, следует закрыть влажной тканью щели вокруг двери. Для предотвращения распространения огня необходимо закрыть двери и окна.

- Если покинуть квартиру невозможно, следует оставаться на балконе или возле окна и ждать прибытия пожарных. При эвакуации из здания нельзя пользоваться лифтом.

- Если пожар возник в электрической шахте, квартире или других помещениях многоэтажного здания, жильцам остальных квартир следует оставаться дома до прибытия спасателей и защитить помещение от проникновения дыма, закрыв щели вокруг входной двери влажной тканью.

«Соблюдение перечисленных правил безопасности поможет предотвратить угрозу жизни и здоровью людей. Помните: пренебрежение правилами безопасности угрожает нашей жизни! В случае опасности звоните по номеру 112», - отмечают в МЧС.