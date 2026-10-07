Хэлли Берри, обвиняемая в жестоком обращении с сыном, заявила, что сама является жертвой домашнего насилия

Голливудская звезда Хэлли Берри обратилась в суд с просьбой восстановить прежний порядок совместной опеки над 13-летним сыном Масео, которого она воспитывает вместе с бывшим мужем, французским актером Оливье Мартинесом.

Напомним, что ранее О.Мартинес обвинил экс-супругу в физическом насилии над ребенком - как сообщает PEOPLE, Берри категорически отвергла обвинения.

«Я никогда не применяла физическое, эмоциональное или какое-либо иное насилие в отношении Масео. Я сама являюсь жертвой домашнего насилия и помогаю другим пострадавшим. Я не совершаю насилие и никогда не причинила бы вред своему ребенку», - заявляет актриса.

Х.Берри просит восстановить соглашение от августа 2023 года, предусматривающее равную опеку над сыном. Также она добивается возвращения права принимать окончательное решение в случае разногласий по вопросам воспитания ребенка и требует обязать О.Мартинеса посещать предписанные судом терапевтические сеансы.

Оливье Мартинес утверждает, что Хэлли Берри напала на сына, когда тот играл в видеоигру, схватила его за шею и душила. По его словам, это был не первый случай предполагаемого насилия. На прошлой неделе суд выдал временный охранный ордер в отношении актрисы.

Представитель Х.Берри назвал обвинения О.Мартинеса необоснованными и заявил, что актриса продолжит отстаивать интересы сына.

Х.Берри и О.Мартинес поженились в 2013 году, а в 2015-м объявили о расставании. Их развод был окончательно оформлен в августе 2023 года, когда стороны договорились о совместной опеке над ребенком.