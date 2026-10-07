Новый фильм Тома Круза провалился в прокате - ВИДЕО

Новый фильм американского актера Тома Круза «Диггер» собрал всего 20 млн долларов (около 34 млн манатов) в мировом прокате за первый уикенд.

Об этом сообщает Los Angeles Times, отмечая, что в США и Канаде картина заработала 8 млн долларов (13,6 млн манатов), заняв пятое место в североамериканском прокате. При этом производственный бюджет фильма составляет около 125 млн долларов (212,5 млн манатов).

По данным издания, слабые сборы стали ожидаемым результатом на фоне неоднозначных отзывов критиков и сложностей с продвижением картины.

Режиссером фильма выступил Алехандро Гонсалес Иньярриту, известный по картинам «Бердмэн» и «Выживший». В фильме Том Круз предстал в неожиданном для зрителей образе - благодаря накладным протезам, искусственному животу и седым редеющим волосам актер практически неузнаваем. Он сыграл Диггера Роквелла - эксцентричного нефтяного магната, который пытается предотвратить экологическую катастрофу, возникшую по его собственной вине.

Отмечается, что лидером североамериканского проката в минувший уикенд стала картина «Верити» с Энн Хэтэуэй и Дакотой Джонсон. Фильм собрал 32,6 млн долларов (55,42 млн манатов) в США и Канаде.