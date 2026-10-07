Идеологические принципы, диктуемые «Глобальным перекрестком»

Миссия «примиряющей цивилизации», «многодверного геополитического храма», «безопасного убежища» и «связующего моста», не скатывающаяся к радикальным политическим, религиозным и идеологическим полюсам

Ибрагим Мамедов

Доктор философии по истории

Ключевые тезисы:

· Расчет реальности и политика Realpolitik: внешняя политика Азербайджана далека от личных, национальных, политико-идеологических и религиозных эмоций и иллюзий, она всецело опирается на реальное соотношение сил и прагматичный расчет;

· Статус глобального перекрестка: поскольку наша страна является стратегическим пространством, где пересекаются интересы различных центров культуры и силы (Европа, Россия, Иран, Турция, Китай, Центральная Азия), а также Глобального Севера и Глобального Юга, здесь формируются соответствующие принципы культуры, идеологии и внешней политики;

· Философия «многодверного геополитического храма»: не скатываться к радикальным политическим, идеологическим, религиозным полюсам, играть роль открытой для всех сторон, безопасной и экономически эффективной, примиряющей цивилизации – это вопрос военной, политической, экономической, словом, национальной безопасности Азербайджана;

· Несамостоятельным не доверяют: именно доктрина независимой внешней политики обеспечивает Президенту Ильхаму Алиеву возможность выстраивать равноправные, надежные и многовекторные связи со всеми сторонами;

· Победа, одержанная собственными силами, является доказательством того, что Азербайджан выступает независимым геополитическим субъектом на мировой арене, и гарантией того, что он служит платформой для глобального диалога;

· Приверженность международному праву делает «перекресток» безопасным для всех: невмешательство во внутренние дела, мирное сосуществование и воздержание от экспорта идеологии;

· Одержанная Победа – вечная гарантия и вдохновляющий источник нашей независимости и национальной гордости.

Фраза Президента Ильхама Алиева «в политике нет места эмоциям» является подчеркиванием того, что политика «математического расчета», проводимая на протяжении многих лет, продолжается, и каждое внешнеполитическое заявление и предпринимаемый шаг продиктованы скорее реальностью, нежели «желаниями» и «идеологическими принципами». То есть каждое изменение – это поэтапное обновление с учетом реалий. Политика, не учитывающая реальность, как правило, приводит к катастрофе.

Азербайджан, имеющий за плечами 70-летнее коммунистическое прошлое, как геополитический фактор является «глобальным перекрестком», где сходятся интересы европейской демократии, католицизма и протестантизма, иранского шиизма, турецкой модели, применяющей исламскую демократию, православной России, пытающейся занять свое место в новом мире, угрозы со стороны Армении, все еще не избавившейся от влияния радикальной григорианской церкви, стран Центральной Азии с их самобытным тюркизмом и исламскими ценностями, подверженных влиянию своей географии, и, наконец, Китая, представляющего собой совершенно иную цивилизацию, а также интересы Глобального Севера и Глобального Юга.

Соседство с цивилизациями, принадлежащими к самым разным полюсам и исторически неоднократно сталкивавшимися друг с другом, сулит два пути: 1) превратиться в арену «столкновения цивилизаций», либо 2) применять идеологию «сотрудничества цивилизаций», «многодверного геополитического храма». Действительно, при отсутствии рациональной политики, лишенной эмоций, существуют все условия для того, чтобы Южный Кавказ, в частности Азербайджан, превратился в арену столкновения цивилизаций. Здесь нет места политическим авантюрам и эмоциональным выступлениям.

На перекрестке цивилизаций совершенно нет места политическому мышлению в духе Буковски, который порой рассматривал «сумасшествие» как проявление свободы: "Некоторые никогда не сходят с ума. Какую, должно быть, ужасную жизнь они ведут, видит Бог". Буковски был бы никудышным политиком, его страна была бы разрушена, народ стал бы беженцами, а свою жизнь он закончил бы либо как Гитлер, либо, в лучшем случае, на острове, как Наполеон. Хорошо, что этого не произошло.

В этом смысле роман Курбан Саида «Али и Нино» на примере Баку безупречно описывает противоречия и гармонию пространств на «перекрестке цивилизаций».

Поэтому быть «глобальным перекрестком» для Азербайджана – это не только география или пересечение кратчайших путей, способных принести экономические дивиденды каждому. Это еще и «многодверный геополитический храм», формирующий самобытную культуру, политическую философию, «примиряющую цивилизацию», нацеленную на то, чтобы собрать всех в этой географии. Судьба азербайджанского народа во многом зависит от обеспечения собственной безопасности и благополучия путем превращения этого «многодверного геополитического храма» в открытое, безопасное и максимально комфортное для всех пространство.

Применение какой-либо радикальной идеологической системы на таком «перекрестке» может привести к закрытию остальных дверей «геополитического храма», сформированного судьбой как «многодверного». По велению судьбы наше отношение к религиям, нациям, идеологиям должно опираться на принципы «перекрестка», «связующего моста», «многодверного геополитического храма»: "Сегодня трудно найти вторую страну, которая, как Азербайджан, выстраивает столь многовекторные международные связи и, могу сказать, контактирует со всеми полюсами, защищая при этом свои интересы... Достаточно вспомнить события только последнего месяца, чтобы каждый увидел: высокопоставленные представители враждующих между собой стран встречаются в Азербайджане в рамках международных мероприятий". Это и есть выражение политики «глобального перекрестка», «многодверного геополитического храма», «безопасного убежища» и «связующего моста» в конкретных фактах.

Спонсорство армянской григорианской церкви в отношении радикальных религиозных и агрессивных националистических идеологий на протяжении 35 лет удерживало Армению в состоянии «государства-тупика». Чтобы быть «глобальным перекрестком», извлекать прибыль из глобальной торговли, развивать свою экономику и культуру, необходимо держаться подальше от радикальных религиозных взглядов, крайних идеологических платформ, агрессивной политики и руководствоваться принципами, отмеченными Президентом Ильхамом Алиевым в его речи на съезде партии «Ени Азербайджан» (ПЕА):

· В политике не должно быть места эмоциям;

· Выстраивание многовекторных международных связей и поддержание контактов со всеми полюсами;

· Завоевание и сохранение международного доверия, отказ от лицемерной политики;

· Необходимо учитывать баланс сил, формируемый реальными центрами силы; стратегическое партнерство с Китаем и США является тому примером;

· Должны быть выстроены равноправные отношения с исламскими странами и европейскими государствами;

· Необходима политика, направленная на прекращение конфликтов между исламскими странами, следует укреплять исламскую солидарность.

Наряду со всем этим у статуса «глобального перекрестка», «безопасного убежища» и «многодверного геополитического храма», словом, у «примиряющей цивилизации», есть один императив: в любом случае оставаться в плоскости международного права, не выходить за его рамки. А важнейшим принципом международного права является «невмешательство во внутренние дела», воздержание от политики «экспорта идеологических ценностей» и «мирное сосуществование». Выступление Президента на съезде было призывом именно к этим принципам международной политики.

Если Азербайджан будет проводить политику под диктатом какого-либо политического полюса, под тем или иным религиозным или радикальным идеологическим влиянием, он не сможет быть посредником, соединяющим экономические центры силы Европы и Азии, играющим роль моста между тюркскими государствами, связывающим Север и Юг, и, следовательно, не сможет извлечь из этого свои экономические и политические дивиденды, а также дивиденды в сфере безопасности.

Политика Азербайджана, опирающаяся на принципы «примиряющей цивилизации», «многодверного геополитического храма», «глобальной экономической отдушины», параллельно формирует благоприятную почву и для осуществления интеграции тюркских государств.

Независимая, далекая от идеологий и опирающаяся на международное право политика, о которой Президент Ильхам Алиев заявил на съезде ПЕА и с глобальных трибун, является официальной доктриной именно этой философии «многодверного геополитического храма». Азербайджан сумел превратить свою географическую судьбу в великую цивилизационную миссию.

Заявление Президента о том, что "Азербайджан самостоятельно как положил конец оккупации, так и одновременно создал в регионе новые реалии", является именно аспектом безопасности данной концепции.

Это заявление Президента Ильхама Алиева составляет базовую основу безопасности и военно-стратегический фундамент концепции «многодверного геополитического храма», сформированной Азербайджаном. Ведь без прочных столпов военной и национальной безопасности любому государству было бы сложно нести статус независимой платформы для диалога и неприкосновенного «храма» в сложной географии, где пересекаются глобальные силы.

С другой стороны, география, являющаяся узлом многочисленных военных интересов, не может играть роль «примиряющей цивилизации». Азербайджан положил конец 30-летней армянской оккупации самостоятельно — силой своей армии, экономики и единства своего народа, не опираясь ни на какую внешнюю военную коалицию или помощь крупных держав. Это доказывает, что в международных отношениях страна является не «объектом», находящимся в сфере влияния других сил, а мощным геополитическим субъектом, определяющим собственную судьбу и будущее региона.

Наконец, Победа, одержанная в 44-дневной войне, — это Летопись Героизма, вернувшая уверенность в себе и укрепившая политическую волю азербайджанского народа, который, пройдя через десятилетия борьбы, буквально возродился из пепла ради того, чтобы жить независимо, обеспечивать свою безопасность и защищать себя. Это Летопись Героизма тюркского государства, сулящего всему миру вклад в безопасность и экономику! Эта Победа — историко-политическая пища нашего политического существования, источник нашего Вдохновения, который будет веками воодушевлять нас на защиту нашей независимости, территориальной целостности, гордости и достоинства!