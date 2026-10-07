АЖД увеличивает число рейсов в этом направлении

ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) организует дополнительные рейсы поездов по маршруту Баку - Агстафа - Баку с целью удовлетворения растущего пассажирского спроса. Дополнительные рейсы будут выполнены 10 и 11 октября 2026 года.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АЖД, одновременно по маршруту Баку - Газах - Баку ежедневные рейсы организуются по традиционному графику.

Билеты можно приобрести на официальном интернет-сайте АЖД, в приложении «ADY Mobile» и в железнодорожных кассах.