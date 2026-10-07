 В Азербайджане налоговые поступления от ненефтегазового сектора выросли на 12,6% | 1news.az | Новости
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Общество

В Азербайджане налоговые поступления от ненефтегазового сектора выросли на 12,6%

Феликс Вишневецкий12:20 - Сегодня
В Азербайджане налоговые поступления от ненефтегазового сектора выросли на 12,6%

В январе-сентябре 2026 года в государственный бюджет Азербайджана по линии Государственной налоговой службы при министерстве экономики поступило 13 млрд 630,4 млн манатов налогов, что на 913,4 млн манатов превышает прогнозный показатель.

По сравнению с аналогичным периодом 2025 года налоговые поступления увеличились на 1 млрд 174,6 млн манатов, или на 9,4%, сообщает 1news.az со ссылкой на Государственную налоговую службу при министерстве экономики.

Налоговые поступления от ненефтегазового сектора составили 10 млрд 332,6 млн манатов. В бюджет дополнительно к прогнозируемому объему поступило 292,6 млн манатов. По сравнению с соответствующим периодом 2025 года налоговые поступления от этого сектора выросли на 1 млрд 159,3 млн манатов, или на 12,6%.

В январе-сентябре 2026 года поступления по обязательному государственному социальному страхованию составили 5 млрд 59,7 млн манатов, что на 267,2 млн манатов выше прогнозного показателя. Поступления от организаций, не финансируемых из государственного бюджета, превысили 3 млрд 401,6 млн манатов.

За тот же период поступления по страхованию от безработицы превысили 179,9 млн манатов, что на 8 млн манатов больше прогноза. Поступления от организаций, не финансируемых из государственного бюджета, составили около 139,5 млн манатов.

Объем поступлений по обязательному медицинскому страхованию приблизился к 758,8 млн манатов, превысив прогноз на 18 млн манатов. Поступления от организаций, не финансируемых из государственного бюджета, составили около 507 млн манатов.

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