Azercell запускает новый «Игровой портал»

Играйте, соревнуйтесь и выигрывайте с Azercell!

Azercell расширяет портфель цифровых услуг и запускает новое направление — игровые сервисы.

В мобильном приложении «Azercell» теперь доступен «Игровой портал», где пользователи могут играть, участвовать в турнирах и викторинах, а также выигрывать призы.

Компания намерена развивать игровые сервисы, предлагая новые интерактивные игры и цифровые развлечения с учетом интересов пользователей.

На портале уже представлены более 10 игр, турниры и викторина с ежедневной подпиской. Играть и участвовать в турнирах можно бесплатно, получая возможность выиграть подарки по результатам соревнований.

Викторина состоит из 15 вопросов. Отвечая на них, участники смогут проходить уровни и выигрывать интернет-пакеты, набрав необходимое количество правильных ответов.

Стоимость ежедневной подписки на викторину составляет 0,50 AZN. В нее входит одна игровая попытка в день. Пользователи могут приобрести до четырех дополнительных попыток в день по 0,40 AZN за каждую.

Azercell планирует поэтапно развивать «Игровой портал», расширяя выбор игр и предоставляя пользователям новые возможности для цифровых развлечений.