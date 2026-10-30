«Хезболла» - в центре Лондона: акция перед посольством Азербайджана - ВИДЕО
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В Лондоне проходит акция перед посольством Азербайджана.
На кадрах запечатлены участники акции с символикой «Хезболлы».
Напомним, что 16 октября у посольства Азербайджана в Лондоне уже проходила акция против естественного решения правительства страны о введении единой школьной формы. Тогда организаторы заявили о намерении проводить подобные демонстрации каждую пятницу.
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