«Хезболла» - в центре Лондона: акция перед посольством Азербайджана - ВИДЕО

В Лондоне проходит акция перед посольством Азербайджана.

На кадрах запечатлены участники акции с символикой «Хезболлы».

Напомним, что 16 октября у посольства Азербайджана в Лондоне уже проходила акция против естественного решения правительства страны о введении единой школьной формы. Тогда организаторы заявили о намерении проводить подобные демонстрации каждую пятницу.

Читайте по теме:

Европа не должна ждать теракта: чем опасны провокации у посольств Азербайджана