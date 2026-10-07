Родители недовольны сложностью учебников для первоклассников: комментарий Института образования - ВИДЕО

Родители одной из столичных школ выразили недовольство в связи со сложностью учебников.

Особенно серьезные трудности возникли у тех, чьи дети не посещали группы подготовки к школе, об этом рассказывается в новостном сюжете Xəzər Xəbər.

Эксперт в области образования Севиндж Пуркештасиб также отмечает, что в настоящее время этот вопрос вызывает серьезное беспокойство у родителей и при этом в классах детей фактически разделяют на две группы: «Когда от ребенка, который не посещал подготовительные занятия и не знает букв, требуют прочитать такие слова, у него уже с первого класса возникает негативное отношение к школе, урокам, учителям и учебникам. Малыши не хотят читать, плачут и выражают свое недовольство».

В Институте образования прокомментировали данную ситуацию, заявив, что учебник азербайджанского языка для первого класса составлен как логическое продолжение дошкольного обучения: «Чтобы дети, не посещавшие подготовительные группы, также не оставались в стороне от учебного процесса, обучение строится на основе дифференцированного подхода. Слова и тексты, представленные в первом разделе учебника, предназначены не для самостоятельного чтения учениками, которые еще не знают букв. Эти материалы служат для развития устной речи, словарного запаса и навыков аудирования под руководством учителя».

В Институте образования подчеркивают, что предполагается, что в течение первых трех месяцев обучения все ученики завершат изучение алфавита.