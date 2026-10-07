AnewZ: Расследование в отношении экс-главы разведки ФРГ не имеет отношения к Азербайджану - ВИДЕО
Расследование в отношении бывшего главы Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Аугуста Ханнинга не имеет никакого отношения к Азербайджану.
Об этом в своем сюжете сообщает AnewZ со ссылкой на информированные источники.
По данным источников ресурса, дело касается других стран, а секретные материалы, якобы полученные Ханнингом, не передавались третьим лицам.
Ханнинг был арестован 6 октября по подозрению в шпионаже, преступлениях, связанных с разглашением государственной тайны, и покушении на государственную измену. Немецкая прокуратура пока публично не назвала страны или спецслужбы, замешанные в этом деле.
С сюжетом можно ознакомиться по ссылке:
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