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AnewZ: Расследование в отношении экс-главы разведки ФРГ не имеет отношения к Азербайджану - ВИДЕО

Редакция 1news16:23 - Сегодня
AnewZ: Расследование в отношении экс-главы разведки ФРГ не имеет отношения к Азербайджану - ВИДЕО

Расследование в отношении бывшего главы Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Аугуста Ханнинга не имеет никакого отношения к Азербайджану.

Об этом в своем сюжете сообщает AnewZ со ссылкой на информированные источники.

По данным источников ресурса, дело касается других стран, а секретные материалы, якобы полученные Ханнингом, не передавались третьим лицам.

Ханнинг был арестован 6 октября по подозрению в шпионаже, преступлениях, связанных с разглашением государственной тайны, и покушении на государственную измену. Немецкая прокуратура пока публично не назвала страны или спецслужбы, замешанные в этом деле.

С сюжетом можно ознакомиться по ссылке:

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