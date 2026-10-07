Посол Азербайджана в Австрии вручил верительные грамоты президенту страны - ФОТО
Новый посол Азербайджана в Австрии Камиль Хасиев официально приступил к дипломатической миссии, вручив верительные грамоты федеральному президенту Александру Ван дер Беллену.
Об этом говорится в публикации посольства Азербайджана в Австрии и Словении в соцсети X.
В ходе встречи Хасиев передал австрийскому президенту приветствия и наилучшие пожелания от главы Азербайджана Ильхама Алиева.
Церемония состоялась в официальной резиденции президента Австрии — дворце Хофбург — и завершилась прохождением почётного караула под государственные гимны двух стран.
🇦🇿 Səfir Kamil Xasiyev Azərbaycan Respublikasının Avstriya Respublikasında səfiri təyin edilməsinə dair etimadnamələrini Avstriya Respublikasının Federal Prezidenti Aleksander Van der Bellenə təqdim etmişdir. Səfir K.Xasiyev Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin salamlarını və ən xoş arzularını cənab Aleksander Van der Bellenə çatdırmışdır. Təqdimetmə mərasimi Prezident iqamətgahının yerləşdiyi Hofburq sarayında Azərbaycan və Avstriyanın dövlət himnlərinin sədaları altında fəxri qarovul qarşısında keçidlə sona çatmışdır. — Embassy of Azerbaijan in Austria and Slovenia (@AzEmbAustria) October 7, 2026