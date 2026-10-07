 Посол Азербайджана в Австрии вручил верительные грамоты президенту страны - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Политика

Посол Азербайджана в Австрии вручил верительные грамоты президенту страны - ФОТО

Редакция 1news19:45 - Сегодня
Посол Азербайджана в Австрии вручил верительные грамоты президенту страны - ФОТО

Новый посол Азербайджана в Австрии Камиль Хасиев официально приступил к дипломатической миссии, вручив верительные грамоты федеральному президенту Александру Ван дер Беллену.

Об этом говорится в публикации посольства Азербайджана в Австрии и Словении в соцсети X.

В ходе встречи Хасиев передал австрийскому президенту приветствия и наилучшие пожелания от главы Азербайджана Ильхама Алиева.

Церемония состоялась в официальной резиденции президента Австрии — дворце Хофбург — и завершилась прохождением почётного караула под государственные гимны двух стран.

 

 

Поделиться:
303

Актуально

Мнение

За стеной молчания: кто в ответе за судьбы пропавших без вести азербайджанцев?

Политика

Джейхун Байрамов призвал углублять сотрудничество Азербайджана и стран ...

Спорт

Зелим Цкаев взял серебро чемпионата мира

Политика

Омер Челик: Некоторые страны пытаются встать между Турцией и Азербайджаном

Политика

Джейхун Байрамов призвал углублять сотрудничество Азербайджана и стран Центральной Азии

В Совете ООН по правам человека принята поддержанная Азербайджаном резолюция, связанная с минами

Посол Азербайджана в Австрии вручил верительные грамоты президенту страны - ФОТО

Омер Челик: Некоторые страны пытаются встать между Турцией и Азербайджаном

Выбор редактора

Неуязвимый Инфантино не теряет позиций: о том, как Баку и Ташкент подтвердили наш прогноз о расколе в УЕФА и АФК

Yelo Bank обошел Unibank и снова возглавил индекс жалоб Центробанка Азербайджана

Идентичность «Сабаха» против модели Каррика: разбор поражения на Олд Траффорд

Застой рынка недвижимости в Азербайджане: застройщики повышают цены на квартиры при отсутствии роста продаж - АНАЛИТИКА

Без прежних берегов. Каспий меняется, можно ли это остановить? - ИНТЕРВЬЮ

Новости для вас

Президент: За каждым, как говорится, стоит «большой дядя»

Абсолютный суверенитет и независимость

Иран отказался открывать Ормузский пролив до выполнения семи условий

Президент: В следующем году будут повышены минимальная заработная плата, пенсии, социальные пособия

Последние новости

В Эстонии хотят ввести обязательный призыв женщин в армию

Сегодня, 21:20

Фицо: Европу ждут трудные осень и зима из-за проблем с топливом

Сегодня, 21:04

Джейхун Байрамов призвал углублять сотрудничество Азербайджана и стран Центральной Азии

Сегодня, 20:40

В Великобритании убита Врач королевской семьи

Сегодня, 20:20

В Совете ООН по правам человека принята поддержанная Азербайджаном резолюция, связанная с минами

Сегодня, 20:03

Посол Азербайджана в Австрии вручил верительные грамоты президенту страны - ФОТО

Сегодня, 19:45

Зелим Цкаев взял серебро чемпионата мира

Сегодня, 19:30

Омер Челик: Некоторые страны пытаются встать между Турцией и Азербайджаном

Сегодня, 19:20

Омар Раджабли стал бронзовым призёром чемпионата мира

Сегодня, 19:00

Ремонт без разметки у бакинской школы: родители бьют тревогу, в AYNA прокомментировали ситуацию

Сегодня, 18:45

Названы самые востребованные пластические операции в Азербайджане

Сегодня, 18:30

Венгрия сняла вето на вступление Украины в ЕС

Сегодня, 18:15

Azercell — эксклюзивный партнер «Gamesummit» и «Omni AI Summit»

Сегодня, 18:10

Сергей Лавров: Страны СНГ достигли согласия по всем вопросам повестки заседания глав МИД

Сегодня, 18:01

В Азербайджане изменены правила использования внебюджетных средств госорганизаций

Сегодня, 17:53

Пашинян: Задержанный азербайджанский военнослужащий не оказал сопротивления

Сегодня, 17:45

Джейхун Байрамов: Азербайджан привержен принципам добрососедства со странами СНГ

Сегодня, 17:43

За стеной молчания: кто в ответе за судьбы пропавших без вести азербайджанцев?

Сегодня, 17:41

Папикян опроверг версию о том, что переходивший в Армению азербайджанский солдат – диверсант

Сегодня, 17:35

Андрей Сибига: Украина глубоко ценит солидарность и практическую поддержку Азербайджана

Сегодня, 17:15
Все новости
«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

За каждой победой стоят люди. Те, кто поднялся и пошел защищать Родину, те, кто не вернулся с поля боя и29 / 09 / 2026, 14:25
«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

20 / 09 / 2026, 13:30
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

18 / 09 / 2026, 13:57
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55