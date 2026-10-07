В Совете ООН по правам человека принята поддержанная Азербайджаном резолюция, связанная с минами

6 октября в Женеве в рамках 63-й сессии Совета по правам человека ООН была принята резолюция «Влияние противопехотных мин на полное осуществление прав человека: Усиление помощи пострадавшим», поддержанная Азербайджаном в качестве соавтора и активно продвигаемая им.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел.

Отмечается, что к резолюции в качестве соавторов присоединились 70 государств и документ был принят без голосования.

Азербайджан в рамках сессии с целью удержания этой важной совместной инициативы в повестке дня и ее продвижения организовал общественный диалог, а также выступил соорганизатором параллельного мероприятия, посвященного данной теме.

«Азербайджан, являющийся одной из наиболее загрязненных минами стран в мире, страдает от острой проблемы, создаваемой противопехотными минами. Противопехотные мины и неразорвавшиеся боеприпасы, оказывая долгосрочное и тяжелое воздействие на полное использование прав человека, вызывают серьезные последствия для жизни пострадавших и членов их семей. С этой точки зрения мы приветствуем уделение в резолюции особого внимания вопросу оказания помощи пострадавшим.

Минная деятельность является одним из основополагающих элементов прочного мира и играет важную роль в постконфликтном процессе восстановления. Разминирование, создавая условия для безопасного и достойного возвращения бывших вынужденных переселенцев в свои дома, в то же время вносит важный вклад в восстановление пострадавших от конфликта территорий и общин, а также в обеспечение социально-экономического развития.

Приветствуем уделение в резолюции важного внимания взаимосвязи между минной деятельностью, миром и достижением Целей устойчивого развития. Разминирование также имеет важное значение с точки зрения обеспечения более эффективной адаптации к рискам, связанным с климатом. В связи с этим считаем важным вклад резолюции в формирование и углубление понимания связи между минной деятельностью и адаптацией к климатическим рискам в контексте прав человека.

Масштаб потерь, вызванных минами, еще раз демонстрирует важность мобилизации более мощной международной поддержки, партнерства и устойчивого финансирования, в частности, для минной деятельности и помощи пострадавшим. С этой точки зрения мы приветствуем призыв Совета по правам человека ООН к государствам-членам увеличить финансирование разминирования и помощи пострадавшим, в том числе за счет использования альтернативных источников финансирования и государственно-частного партнерства.

Азербайджан еще раз подчеркивает важность укрепления международного сотрудничества, солидарности и устойчивой поддержки в борьбе с минной угрозой и высоко оценивает вклад минной деятельности в защиту прав человека, обеспечение прочного мира и развития», - доведено до внимания в сообщении.