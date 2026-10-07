В Эстонии хотят ввести обязательный призыв женщин в армию

В Эстонии на фоне падения рождаемости обсуждают введение обязательного призыва для женщин, одновременно расширяя военную подготовку среди школьников.

Об этом сообщает ERR со ссылкой на главу Департамента оборонных ресурсов Ану Раннавески.

По ее словам, комплектовать призыв только за счет мужчин скоро станет сложно. Если раньше в год рождалось до 15 тысяч мальчиков, то теперь — всего 4–5 тысяч. При этом с 2027 года Силам обороны потребуется до 4,1 тысячи призывников ежегодно.

«Понятно, что из этих молодых людей мы точно не сможем укомплектовать 4100 мест, предусмотренных оборонными планами. К 2040 году проблема станет уже очень очевидной», — предупредила Раннавески.

В Эстонии женщины могут служить добровольно с 2013 года, но ежегодно в армию их идет не более полусотни, то есть 1–2% от общего числа призывников. Раннавески уверена, что переход к обязательному призыву — это лишь дело времени.

В качестве ориентира Эстония, по словам Раннавески, планирует использовать опыт Норвегии, Швеции и Дании, где отбор женщин на военную службу идет в зависимости от их мотивации, знаний и навыков, нужных армии.

Параллельно Департамент оборонных ресурсов запустил проект «Год государственной обороны», чтобы включить военную подготовку в восьмые классы основной школы. В программу входят викторины на тему обороны, экскурсии в воинские части и обучение стрельбе из пневматического оружия.

«Эстония получит больше хороших стрелков-спортсменов, а молодежь будет чуть раньше готова к государственной обороне», — сказал руководитель бюро оборонного образования Ааре Ямнес.

По его словам, стрельба из пневматики для школьников не обязательна: если родители ученика или он сам против, то можно отказаться. Ямнес заявил, что такие занятия скорее снижают риски, связанные с оружием, и идут на пользу психике подростков.