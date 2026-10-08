СМИ: в США состоялась первая казнь после инцидента с Кристой Пайк

В американском штате Техас привели в исполнение смертный приговор 46-летнему Джамаалу Говарду, осужденному за убийство сотрудницы магазина в 2000 году.

Как передает Associated Press (AP), казнь состоялась вечером 7 октября путем введения смертельной инъекции.

Смерть осужденного была констатирована в 20:03 по местному времени, спустя 19 минут после введения препарата.

Это шестая казнь, проведенная в Техасе с начала 2026 года.

Отмечается, что приговор Говарду стал первым, приведенным в исполнение в США после неудачной попытки казни Кристы Пайк в штате Теннесси.