СМИ: в США состоялась первая казнь после инцидента с Кристой Пайк
В американском штате Техас привели в исполнение смертный приговор 46-летнему Джамаалу Говарду, осужденному за убийство сотрудницы магазина в 2000 году.
Как передает Associated Press (AP), казнь состоялась вечером 7 октября путем введения смертельной инъекции.
Смерть осужденного была констатирована в 20:03 по местному времени, спустя 19 минут после введения препарата.
Это шестая казнь, проведенная в Техасе с начала 2026 года.
Отмечается, что приговор Говарду стал первым, приведенным в исполнение в США после неудачной попытки казни Кристы Пайк в штате Теннесси.
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