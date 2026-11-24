Главной целью переговоров по урегулированию конфликта в Украине должно стать не просто перемирие, а «перезагрузка» отношений между Россией и Европой.

Об этом заявил спецпосланник президента США Джаред Кушнер в интервью журналу New York Magazine.

По его словам, такой сценарий позволит сторонам достичь «наивысшей степени» согласия и исключить «постоянную агрессию».

Кушнер отметил, что обсуждал эту тему с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он пытался объяснить украинскому лидеру, что прекращение войны и получение надежных гарантий безопасности позволят Киеву сосредоточиться на экономике и самостоятельно возглавить восстановление страны.

Спецпосланник также рассказал, что просил Дональда Трампа «перестать нападать» на Зеленского, выразив сочувствие украинскому президенту. Вместе с тем Кушнер считает контрпродуктивной привычку Киева вести переговоры публично.

По его мнению, Украина должна понимать, что после завершения войны ее ждет более благоприятное будущее.